Sivas'ta Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde çıkan anız yangını, ağaçlık alana sıçradı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

İmranlı ilçesi Demirtaş köyünde kırsal alanda saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek Demirtaş köyü yakınındaki Kevenli köyünde bulunan ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Zara ve İmranlı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Zara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dağlık alandaki yangını ekipler 2 greyder, iş makinesi ve arazözlerle söndürmeye çalışıyor.