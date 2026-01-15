Haberler

"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Altınkale bölgesinde, Pamukkale'den esinlenilerek oluşturulmuş basamak havuzlar karla kaplanırken, soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları da oluştu. Termal suyun buharı ve kar yağışı, bölgeye eşsiz bir güzellik kattı.

Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve adını sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan alan Altınkale'de, kar yağışı ve soğuk havanın ardından buz sarkıtları ortaya çıktı.

Şehir merkezine 24 kilometre mesafede yer alan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı.

Süs havuzlarındaki 48 derecelik jeotermal suyun buharının soğuk havayla birleşmesiyle Altınkale'de güzel görüntüler oluştu.

Bölgede yer altındaki termal suyun borularla travertenlere ulaştırıldığı noktada oluşan buz sarkıtları dikkati çekti.

Bu arada kentte aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Özellikle hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak

Meclis'ten geçti! Trafikte artık bunu yapanın cebi fena yanacak
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı