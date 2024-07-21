Sivas'ta Allah lafzını andıran ağaç dalı bulundu

Şekli dikkatini çekti, kestirip bahçesinde yıllarca muhafaza etti

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş üzerinde Arapça harflerle "Allah" lafzı bulunan kuru ağaç dalını yıllardır bahçesinde saklıyor.

Sivas'ta Kadı Burhaneddin mahallesinde yaşayan Kaya Bulut, yıllar önce fidanlıkta gördüğü ağacın dallarında Allah lafzını andıran yazıyı fark edince ağacın kesilip odun olmasına gönlü el vermedi ve ağacı almak istedi. Keşfettiği ve üzerinde Arapça harflerle "Allah" yazısının bulunduğu ağacı dikkatlice kestirip, bahçesinde özenle muhafaza etti. Görenlerin şaşırdığını ve gelip fotoğraf çekinmek istediklerini belirten Kaya Bulut'un oğlu Nevzat Bulut, "Bu ağacı babam görüp keşfetmiş. Bu ağaçta Allah kelamı var" dedi.

"Allah kelamı var"

Babasının yıllar önce bu ağacı aldığını belirten Bulut, "Eskiden bu alanda devlet demir yollarının fidanlığı vardı. Buradaki fidanlıktaki bulunan bu ağacı babam görüp keşfetmiş. Fidanlıktaki ağaçları kestikleri zaman kesenlere demiş ki bu ağacı ben alacağım. Ağacın şekli bozulmadan güzelce kestirmiş. Daha sonra bu ağacı biz buraya koyduk. Bu ağaçta Allah kelamı var. Görenler şaşırıyor gelip bakmak fotoğraf çekinmek istiyor" şeklinde konuştu.

Ağaç dalının fotoğrafını çelen bir vatandaş ise; "Buradaki kuru ağaç dalı ilgimi çekti. Allah lafzını andırıyor. Baya da eski bir ağaç. Şaşırtıcı ben ilk kez böyle bir şey görüyorum" ifadelerine yer verdi.