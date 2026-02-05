Sivas'ta bir okulda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Sivas Burhan Haksever İlkokulu'nda akıl ve zeka oyunları sınıfı törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan okul müdürü Kenan Sarı, bugün düşünmenin, sorgulamanın, üretmenin ve en önemlisi de öğrenirken eğlenmenin merkezinde yer alacak akıl ve zeka oyunları sınıfını açtıklarını söyledi.

Öğrencilerin sınıfta ezberden uzak, zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan da önemli birikimler kazanacağını belirten Sarı, "Çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla yapılan bu sınıfta, geleceğin yaşam koşullarına hazır bireylerin yetiştirilmesini hedefliyoruz." dedi.

Sınıfın hayata geçirilmesinde emeği geçen sınıf öğretmenlerine teşekkür eden Sarı, akıl dolu hamlelerin, yaratıcı fikirlerin ve keyifli öğrenmelerin hiç eksik olmadığı bir sınıf olması temennisinde bulundu.

Açılışa, veliler, okul aile birliği üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.