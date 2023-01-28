Sivas'ta ahırda çıkan yangında piknik tüpü patladı, maddi hasar oluştu Güncel Haberler Sivas'ın Gemerek ilçesinde, bir süt çiftliğinin deposu olarak kullanılan ahırda yangın çıktı, piknik tüpünün patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi. Sivas'ın Gemerek ilçesinde, bir süt çiftliğinin deposu olarak kullanılan ahırda yangın çıktı, piknik tüpünün patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçeden geçen Sivas-Kayseri kara yolunun kenarında bulunan süt çiftliğine ait olan ve depo olarak kullanılan ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın sırasında ahırdaki piknik tüplerinden biri patladı. İhbar üzerine bölgeye Gemerek ve Şarkışla'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, ahır ve içindeki eşyaların bir kısmı zarar gördü. Söndürme çalışmaları sırasında ahırdaki diğer tüpler dışarıya çıkarıldı. Diğer yandan, ahırdaki tüpün patlama anı, yoldan aracıyla geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaynak: AA / Güncel Gemerek Sivas Güncel Haberler

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