Sivas'ta 80 bin makaron ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 61,7 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Kent merkezindeki bir adreste kaçak ve sahte alkol kaçakçılığı yapıldığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda, 80 bin makaron, 180 boş alkol yapım aroması, 300 boş alkol yapım kiti, 12 dolu alkol yapım kiti, 61,7 litre kaçak el yapımı alkol ve 46 litre kaçak alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.