Sivas'ta 58 bin fidan toprakla buluşturuldu

Güncelleme:
SİVAS'ta, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında belediye tarafından oluşturulan Muhsin Yazıcıoğlu Vefa Ormanı'nda 58 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sivas Belediyesi tarafından Çöken köyü mevkisinde Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına vefa ormanı oluşturuldu. Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, yaklaşık 1000 belediye personeli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan fidanlar toprakla buluşturularak, can suyu verildi.

Sivas Belediyesi olarak yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğine katıldıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Baker, "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu anısına bir vefa ormanı oluşturduk. Belediyemizde kısmi tatil ilan etti. Yaklaşık 1000 personelle alanda fidan dikiyoruz. En büyük amacımız Sivas'ı daha yeşil, daha yaşanılabilir bir hale getirmektir. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha yaşanılabilir güzel bir Sivas bırakmaktır. Projeye destek veren bütün personellerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 1 milyon 100 bin metrekarelik alana toplam 58 bin fidan dikiyoruz. Fidanlarımız çamın dışında gürgen, badem, palamut, mahlepten oluşuyor. İlimizde son 10 yılda belediyemizin diktiği ağaç sayısı 53 bindir. Biz tek seferde 58 bin ağaç dikerek Sivas'ı daha yeşil bir yer haline getiriyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
