Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı

Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı
Güncelleme:
Sivas'ta, 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından aniden düşmesi, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Sivas'ta şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

İl merkezine 10 kilometre mesafede bulanan 4 Eylül Barajı'nın yüzeyindeki buz tabakası, yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Kentte özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
