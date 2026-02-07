Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı
Sivas'ta, 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından aniden düşmesi, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Sivas'ta şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.
İl merkezine 10 kilometre mesafede bulanan 4 Eylül Barajı'nın yüzeyindeki buz tabakası, yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
Kentte özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel