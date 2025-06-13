Sivas'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Anı Güvenlik Kamerasında
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında evlerin sallandığı görüldü, ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi.
DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem anı, ilçedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Evlerin sallandığı görülürken, ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
Uğur YİĞİT/SİVAS,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel