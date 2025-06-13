Sivas'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Anı Güvenlik Kamerasında

Sivas'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Anı Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında evlerin sallandığı görüldü, ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem anı, ilçedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Evlerin sallandığı görülürken, ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.