Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Adem Uzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, tarihi zaferlerle dolu olan aziz milletin ve şanlı ordunun, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan toprağının düşman işgalinden kurtarıldığını vurgulayan Şişmek, şunları kaydetti:

"Türk milleti, hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. 4 Eylül 1919'da Sivas'ta yakılan bağımsızlık meşalesinin ışığında kazanılan bu şanlı zafer, milletimizin vatan ve bayrak sevgisini, hürriyet ve istiklal uğruna gösterdiği eşsiz kahramanlığı tüm dünyaya ilan etmiştir. Geçmişten aldığımız güç ve ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yüceltmek, milli birlik ve beraberliğimizi her daim yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bugüne kadar mukaddes değerler uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, silahlı kuvvetlerimizin ve tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum."

Belediye Başkan Adem Uzun ise 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü büyük bir onur ve coşku içinde kutladıklarını dile getirdi.

30 Ağustos'un, milletin "Ya istiklal ya ölüm" diyerek verdiği varoluş mücadelesinin zaferle taçlandığı gün olduğunu belirten Uzun, "Başkomutanlık Meydan Muharebesi, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık uğruna neleri göze alabileceğini tüm dünyaya gösteren, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. 30 Ağustos, milletimizin hürriyet aşkını, birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğini gösteren bir destandır. Bugün bizlere düşen görev, bu zaferin ardındaki ruhu anlamak ve o ruhu geleceğe taşımaktır. Bu anlamlı günde, bizlere bu ülkeyi emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, bu cennet vatanı sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.