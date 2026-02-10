Haberler

Sivas'ta 3 firari hükümlü yakalandı

Sivas'ta 3 firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Sivas'ta polisin düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

SİVAS'ta polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışması ile 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 26 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.F., 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma ve suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' suçlarından 14 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.K. ve 'Silahla tehdit' suçundan 7 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Ö. yakalandı. 3 firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
