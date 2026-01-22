Sivas'ta 25 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler

Güncelleme:
Suşehri'nde yapılan uygulamada, tırın dorsesinde 25 Afgan göçmen yakalandı. Tır şoförü, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen tır şoförü tutuklandı.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan E.A. yönetimindeki tırın dorsesinde arama yaptı.

Tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afganistan uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan tır şoförü, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
