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Sivas'ta 23 Nisan Etkinlikleri Kapsamında Çocuk Çalıştayı Düzenlendi

Sivas'ta 23 Nisan Etkinlikleri Kapsamında Çocuk Çalıştayı Düzenlendi
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 'Çocuk Çalıştayı' yapıldı. Programa katılan çocuklar, görüş ve taleplerini kaymakam ve belediye başkanına iletti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Çocuk Çalıştayı" düzenlendi.

Akıncılar Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı ile çocuklar katıldı.

Çalıştayda, Türkmen ve Sevinç çocukların görüş ve taleplerini dinledi.

Programın sonunda çocuklara katılım belgesi verildi.

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Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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