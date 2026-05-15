Sivas'ta engelli bireyler için temsili askerlik töreni

Sivas'ta Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen temsili askerlik uygulamasında 18 engelli birey, 1 günlük eğitimin ardından yemin ederek asker olmanın heyecanını yaşadı. Törene Vali ve Jandarma Komutanı da katıldı.

Engelliler Haftası kapsamında Sivas'ta engelli bireyler için temsili askerlik uygulaması yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen 18 engelli, askeri bot ve kamuflajlarını giydikten sonra eğitime alındı. Kışlada vatani görevini yapan askerler, burada komutanlarının gözetiminde engelli bireylere eşlik etti. Engelliler, asker selamı vermeyi, 'rahat' ve 'hazır ol' gibi komutları öğrendi. Eğitimlerin ardından kışlada engelliler için yemin töreni düzenlendi. Programa; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ve engelli bireylerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla engelli gençler, Türk bayrağı ve silahların üstüne el basarak ant içti. Yemin töreninde aileler duygusal anlar yaşadı.

'BU ANI ÖMÜR BOYU UNUTMAYACAKLAR'

Törende konuşan Vali Şimşek, "Bugün çok anmalı ve yüreklerimize dokunan bir etkinlikte bir aradayız. 18 özel kardeşimizin yemin törenine şahitlik ettik. Onların ve ailelerin heyecanını hep birlikte yaşadık. Burada yaşamış oldukları bu anı ömür boyu unutmayacaklar. Onlar bu çok özel anı ömür boyu saklayacaklar" dedi. İl Jandarma Komanı Albay Adem Taşkın ise "Temsili askerlik uygulaması silahlı kuvvetler ve jandarma teşkilatında bir gelenek haline geldi. Bu kapsamda askerliğini yapamayan kardeşlerimizi aramıza bu şekilde alıyoruz ve onlara 1 gün dahi olsa bu mutluluğu tattırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Şimşek, engellilere katılım belgesi verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
