Sivas'ta 16 Yıl Görev Yapmış Muhtar Yusuf Baloğlu Hayatını kaybetti

SİVAS'ta 16 yıldır Aydoğan Mahallesi'nde muhtarlık yapan Yusuf Baloğlu (63), makamında ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi. 16 yıldır yaşadığı mahallenin muhtarlığını yapan, evli, 3 çocuk babası Yusuf Baloğlu muhtarlık binasına gelen vatandaşlarca hareketsiz halde bulundu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede muhtar Baloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Baloğlu'nun cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Muhtar Baloğlu'nun kalp krizi geçirmiş olduğu üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.