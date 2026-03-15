Sivas'ta bir çocuk, babası ve ağabeyini silahla öldürüp, babaannesini yaraladı

Sivas'ta 15 yaşındaki U.B.Y., babası ve ağabeyini silahla öldürdü, babaannesini ise ağır yaraladı. Olayın ardından U.B.Y. gözaltına alındı.

Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk, babası ile ağabeyini silahla öldürüp, babaannesini ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 6. katından silah sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, baba S.Y. (50) ve oğul M.Y'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda ağır yaralanan babaanne N.Y. (70) ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli U.B.Y. (15) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Haberler.com
500

Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

Bu iddia gerçekleşirse vay dünyanın haline
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor

Hem İran hem de dünya için kabus olur! İşte İsrail'in korkunç planı
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt

Taraftarı korkutan iddia ile ilgili yeni gelişme
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

Bu iddia gerçekleşirse vay dünyanın haline
68 yıllık rekabette puan farkı kapanıyor! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçmek üzere

68 yıllık rekabette fark kapanıyor: Fenerbahçe'yi yakalıyorlar
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha