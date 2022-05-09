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15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

AA - Güncel
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Sivas'ta 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

M.M.D. (15) idaresindeki 58 FP 921 plakalı otomobil, kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarından şarampole devrildi.

Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan O.B. (17) yaralandı.

Yaralılar, otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. O.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Güncel

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