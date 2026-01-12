Sivas'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ın Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar, Ulaş, Altınyayla, Kangal, İmranlı, Şarkışla ve Akıncılar ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.??????

Bahse konu 10 ilçenin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Yıldızeli ilçesinde ise taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, çocuğu anaokuluna devam eden kadın personelin, malul ve engelli personelin, ağır kronik rahatsızlığı bulunanların ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.