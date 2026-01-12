Haberler

Sivas'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın 10 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Yoğun kar yağışı bekleniyor. Yıldızeli'nde ise taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında da eğitime ara verilecek.

Sivas'ın Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar, Ulaş, Altınyayla, Kangal, İmranlı, Şarkışla ve Akıncılar ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.??????

Bahse konu 10 ilçenin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Yıldızeli ilçesinde ise taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, çocuğu anaokuluna devam eden kadın personelin, malul ve engelli personelin, ağır kronik rahatsızlığı bulunanların ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro

Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi...
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro

Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi...
Otomobilinde, göğsünden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

Otomobile yaklaşıp bakanlar kan donduran manzarayla karşılaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Jurasek'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz yeni takımına imzayı attı