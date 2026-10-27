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Sivas Suşehri'nde Giresun Orman Bölge Müdürlüğü aracı devrildi, 3 kişi yaralandı

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Sivas Suşehri'nde Giresun Orman Bölge Müdürlüğü aracı devrildi, 3 kişi yaralandı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne ait seyyar tamir bakım aracı şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı; ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuruma ait seyyar tamir bakım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

C.K. yönetimindeki Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne ait 28 AAJ 883 plakalı seyyar tamir bakım aracı, Suşehri- Sivas kara yolu Karalar köyü Aydınlar mezrası yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ö. ve F.K. yaralandı.

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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