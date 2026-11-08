Sivas Suşehri'nde devrilen otomobil alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

Sivas Suşehri'nde devrilen otomobil alev aldı, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 kara yolu Eski Erzincan Yolu Kavşağı'nda otomobil devrildikten sonra alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücünün yara almadığı öğrenildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrildikten sonra alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
D-100 kara yolu Eski Erzincan Yolu Kavşağı'nda 34 BK 7355 plakalı otomobil devrildikten sonra alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücünün kazada yara almadığı öğrenildi.
Kaynak: AA