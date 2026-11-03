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Sivas Şarkışla'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı, 1'i ağır

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Sivas Şarkışla'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı, 1'i ağır
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde saat 10.30 sıralarında Şarkışla-Pınarbaşı kara yolunda otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılardan 1'inin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi; jandarma inceleme başlattı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Döllük köyü yakınlarında meydana geldi. Şevket Mızrak'ın (21) kontrolünü yitirdiği 29 AAN 560 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki Yusuf Kurt (22) ve Barış Tavşan (25) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedaviye alınan Mızrak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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