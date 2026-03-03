Haberler

Sivas Milli Eğitim Müdürü Erdoğan iftarda öğrencilerle buluştu

Güncelleme:
Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Atatürk Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle iftar yaparak ramazan ayını kutladı. Öğrencilere akademik gelişim ve sınav hazırlığı hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, iftarda öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürk Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle iftarda buluşan Erdoğan, öğrenci ve öğretmenlerin ramazan ayını tebrik etti.

Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, "Pansiyonlarımızda kalan tüm öğrencilerimize aile ortamını yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü sizler bizim en kıymetli varlığımız, ailelerinizin bizlere emanetisiniz." dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık sürecine de değinen Erdoğan, sınava girecek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Erdoğan, sınava hazırlık sürecinin planlı ve disiplinli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini anlatarak, öğrencilerden programlı bir şekilde çalışmalarını istedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Ulutaş, Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Doğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.???????

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban


