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Sivas merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 18 gözaltı

Sivas merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 18 gözaltı
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Sivas, Tokat, Ankara ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sivas, Tokat, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 21 ikamet ve 10 araçta arama yapan ekipler, 9 tabanca, 2 yarı otomatik av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 23 tabanca şarjörü, 1472 tabanca fişeği, 44 av tüfeği kartuşu, 78 kurusıkı fişeği ve 14 sikke ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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