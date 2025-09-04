Haberler

Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Dönümü Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tiyatro oyuncuları tarafından hazırlanan canlandırmayı izledi. Etkinlikte Sivas Valisi ve çeşitli siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tiyatro oyuncuları tarafından hazırlanan Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi.

Sivas Kongresi'nin 106. yılı etkinliklerine katılmak için kente gelen Bozdağ, çelenk sunma programının ardından kongrenin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Bozdağ, salondaki tarihi sıralara oturarak sanatçılar tarafından hazırlanan Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını takip etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, milletvekilleri, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer ilgililer de salondaki sıralara oturarak etkinliği izledi.

Bozdağ ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde devam eden kutlama programına katıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.