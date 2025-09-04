TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tiyatro oyuncuları tarafından hazırlanan Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi.

Sivas Kongresi'nin 106. yılı etkinliklerine katılmak için kente gelen Bozdağ, çelenk sunma programının ardından kongrenin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Bozdağ, salondaki tarihi sıralara oturarak sanatçılar tarafından hazırlanan Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını takip etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, milletvekilleri, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer ilgililer de salondaki sıralara oturarak etkinliği izledi.

Bozdağ ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde devam eden kutlama programına katıldı.