Sivas-Kayseri yolunda otomobil tıra arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı

Sivas-Kayseri yolunda otomobil tıra arkadan çarptı, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas-Kayseri kara yolunun Keçili köyü mevkisinde otomobilin önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sivas'ta otomobilin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Vahit Karakuş yönetimindeki 07 TT 477 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Keçili köyü mevkisinde önünde seyreden Ali B. idaresindeki 31 BAY 778 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki Navruz Karakuş, Dursade Karakuş, Miras Mehmet Avcı, Nazlıgül Korkut ve Osman Aras Korkut yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.