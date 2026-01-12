Haberler

Tipi nedeniyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta etkili olan tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan Sivas-Kayseri kara yolu yapılan karla mücadele çalışması ile yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ta tipi sebebiyle ulaşıma kapanan Sivas- Kayseri kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun tipi yüzünden dün ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.

Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Trump'tan İran sürprizi: Nükleer konusunda müzakere için beni aradılar

Trump duyurdu! Kaosa sürüklenen İran'dan sürpriz teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!
Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti

Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti
Herkes aynı yorumu yapıyor! Binlerce beğeni alan fotoğraf

Bu fotoğrafa herkes aynı yorumu yapıyor
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: 'İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım'

Gözaltı sonrası Roma'dan konuştu! Türk basınını şikayet etti
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü

''G.Saray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü''
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü