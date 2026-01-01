Haberler

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu, karla mücadele çalışmaları sonucunda trafiğe açıldı. Ağır tonajlı araçların geçişine kontrollü izin veriliyor.

Kar ve tipi sebebiyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı.

Sivas'ın özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar ve yoğun tipi yüzünden dün ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.

Ağır tonajlı araçların geçişine kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
