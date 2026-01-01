Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu, karla mücadele çalışmaları sonucunda trafiğe açıldı. Ağır tonajlı araçların geçişine kontrollü izin veriliyor.
Sivas'ın özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar ve yoğun tipi yüzünden dün ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.
Ağır tonajlı araçların geçişine kontrollü izin veriliyor.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel