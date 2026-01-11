Haberler

Sivas-Kayseri kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sivas-Kayseri kara yolu, etkili tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas- Kayseri kara yolu, tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kovalı Kavşağı'nda araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları geldikleri kent merkezine yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
