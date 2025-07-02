Sivas Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, bazı milletvekilleri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi konfederasyonları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı.

Sloganlar atan grup, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.

Burada, olaylarda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Daha sonra, bazı dernek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, olayda hayatını kaybedenleri rahmet ve şükranla andığını söyledi.

Olayın yaşandığı binanın "utanç müzesi" olması gerektiğini savunan Karasu, "Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta birileri Cumhuriyet ile, laiklikle, Cumhuriyet'in değerleriyle çatışmak istemiştir. 32 yıl önce, aslında bugün Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de gerçekleşen mezhep savaşlarının temeli Sivas'ta atılmak istenmiştir." diye konuştu.

Bu coğrafyada, bu ülkede inanç kavgaları yaşanmıyorsa bunun Cumhuriyet'e borçlu olunduğunu belirten Karasu, "Bu katliamları yapanları asla unutturmayacağız. Madımak'ta yangın devam ediyor ve biz burada kaybettiğimiz canları unutmamaya ve onların isimlerini haykırmaya her zaman devam edeceğiz." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise tarihte çok büyük acıların olduğunu ve bunların iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Acıların sarıp sarmalanması gerektiğini kaydeden Hatimoğulları, "Kürt'üyle, Türkü'yle, Arap'ıyla ve sayamadığım bütün halklardan Aleviler olarak bizler bu coğrafyanın misafiri, geçici konukları değil, bizler burada bu mahallenin asli sakinleriyiz. Türkiye'nin asli yurttaşlarıyız." şeklinde konuştu.

Acılara hep beraber merhem olunması gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, olayda hayatını kaybedenleri saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

Programa, CHP Genel Başkan yardımcıları Pınar Uzun Okakın, Gülşah Deniz Atalar ve Aylin Nazlı Aka, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ile bazı milletvekilleri katıldı.

Notlar

Anma programı için kentte güvenlik önlemleri alındı. Çevre illerden gelen takviye ekiplerle yaklaşık 2 bin 500 polis görev yaptı.

Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ile yürüyüşün yapıldığı güzergah araç trafiğine kapatıldı.

Yürüyüşün başlangıç noktası Seyrantepe Mahallesi'nden Bilim ve Kültür Merkezi'ne kadar olan güzergahtaki bazı noktalarda arama yapıldı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Madımak Oteli'nin "utanç müzesi"ne dönüştürülmediği gerekçesiyle anı köşesine karanfil bırakmadı. Aileler, eski Madımak Oteli girişindeki camın önüne karanfil bıraktı.