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Sivas'ın Zara ilçesindeki arıcılık kursu tamamlandı

AA - İbrahim Özel - Güncel
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Sivas'ın Zara ilçesindeki arıcılık kursu tamamlandı

Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı arıcılık kursuna 50 kişi katıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı arıcılık kursuna 50 kişi katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda 74 saat süren kursta kurum müdürü Ufuk Ateş, arı üretimi, arı hastalıkları, bal üretimi, kovan bakımı, kışlatma, arı besleme konularında eğitim verdi.

Kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika veren Kaymakamı Meriç Dinçer, "İlçemiz, arıcılık alanında Türkiye'nin önemli bölgelerindendir. Bu kurslarımızla arıcı sayımız artmakta, buna bağlı olarak da bal üretimi artmaktadır. İstanbul'dan ilçemize yerleşerek arıcılık faaliyeti gösterecek vatandaşlarımıza ve tüm yeni arıcılarımıza bereketli, kazançlı üretim yapmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / İbrahim Özel - Güncel

Hisarcık, Şehit, Tarım, Sivas, Güncel, Haberler

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