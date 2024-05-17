Sivas'ın Zara ilçesinde otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Otomobilin kontrolden çıkması sonucu yaşanan kazada, sürücü, eşi ve çocukları yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
İ.M. (44) yönetimindeki 06 ZRM 32 plakalı otomobil, Canova köyü yakınlarında kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi.
Kazada otomobildeki sürücü ile eşi S.E.M (37), çocukları Ö.K.M (6) ve Y.E.M. (7) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınıp Sivas ve Zara'daki hastanelere kaldırıldı.