Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 8 farklı türde 16 bin fidan köy muhtarlarıyla belirlenen bölgelere dikildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, amaçlarının gençlere ve gelecek nesillere daha yeşil bir doğa bırakmak olduğunu belirtti ve fidan dikme çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Ağaçlandırma çalışmalarında destek veren muhtarlara teşekkür edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 16 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, AA muhabirine, 8 farklı türde 16 bin fidanın, köy muhtarlarıyla belirledikleri bölgelere dikildiğini söyledi.

Temel amaçlarının gençlere, gelecek nesillere daha yeşil bir doğa bırakmak olduğunu belirten Doğan, "Tabiatta var olan ekolojik dengenin devam ettirilmesi, çevrenin korunması için ilçemizde fidan dikme çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmalarla inşallah ilçe merkezi ve köylerimizde yeşil alanlar artacak." dedi.

Doğan, ağaçlandırma çalışmalarında destek veren muhtarlara da teşekkür etti.