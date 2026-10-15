Sivas'ın Suşehri ilçesinde dereye devrilen minibüsün sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Suşehri-Sivas kara yolu Geminbeli mevkisinde bir minibüs Gemin Deresi'ne devrildi. Dereye devrilen araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde dereye devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
M.D. yönetimindeki 21 AR 405 plakalı minibüs, Suşehri- Sivas kara yolu Geminbeli mevkisinde Gemin Deresi'ne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA