Sivas'ın Eğitim Mirasını Anlatan Yapay Zeka Destekli Film Yayınlandı

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, kentin eğitimdeki tarihi mirasını ve bugünkü güçlü konumunu anlatan, yapay zeka destekli özel film hazırlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini ve senaryosunu İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca'nın üstlendiği filmde, Sivas'ın asırlardır süregelen ilim ve irfan geleneğinin, bugünün modern eğitim anlayışıyla buluştuğu anlatılıyor.

Geçen ay Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla, tarihi belgeler ışığında kurgulanan ve yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan "Karargah Sivas" adlı film büyük beğeni toplamıştı.

Hazırlanan ikinci yapay zeka filmi ise Sivas'ın eğitimdeki köklü mirasını ve modernleşen yüzünü etkileyici bir kurguyla izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Filmde, Selçuklu döneminde inşa edilen Buruciye, Şifaiye ve Çifte Minareli Medrese gibi tarihi yapılarla başlayan Sivas'ın eğitim yolculuğu, bugünkü modern okullar, bilim ve sanat merkezleri, robotik kodlama atölyeleri, spor tesisleri ve kütüphanelerle devam ettiriliyor.

Ayrıca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin genç zihinlere sunduğu bilimsel ve teknolojik imkanlarla geleceğin inşasında üstlendiği kritik rol filmde ön plana çıkıyor.