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Sivas'ın Doğanşar ve Koyulhisar ilçelerinde dolu etkili oldu

Sivas'ın Doğanşar ve Koyulhisar ilçelerinde dolu etkili oldu

Güncel Haberler

Sivas'ın Doğanşar ve Koyulhisar ilçelerinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Doğanşar ve Koyulhisar ilçelerinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçelerde öğleden sonra başlayan ve bir süre devam eden sağanak, doluya dönüştü.

Dolu nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

Doğanşar'da ceviz büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine ve meyve ağaçlarının yapraklarına zarar verdi.

Dolu nedeniyle Koyulhisar-Mesudiye kara yolunun bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

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Kaynak: AA / Yusuf Köten - Güncel

Koyulhisar Doğanşar Sivas Güncel Haberler

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