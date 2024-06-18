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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programa ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir çay bahçesinde düzenlenen programa, Akıncılar Kaymakam Vekili ve Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Korkmaz, bayramların birlik, beraberlik ve kaynaşma günleri olduğunu belirterek, vatandaşların bayramını kutladı.

Sevinç ise yeni bir bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, ilçe halkının bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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