Sivas İl Emniyet Müdürü Alaağaçlı, Şarkışla MYO'da açılış dersini verdi

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Sivas İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda 2026-2027 akademik yılının açılış dersini verdi.

Alaağaçlı, akademik yılın açılış dersinde öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Derste üniversite-kamu işbirliğinin ve öğrencilerin meslek hayatına yönelik farklı deneyimlerle buluşmasının önemine dikkat çekildi.

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu da katılımından dolayı Alaağaçlı'ya teşekkür etti.

Programa, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA