Sivas'ın Hafik ilçesinde yaklaşık 15 yıldır kuraklığın etkisi altındaki Kemis Gölü, yağışlarla yeniden hayat buldu.

İlçeye bağlı Dışkapı köyü yakınlarında bulunan göl, bölgede etkili olan yağışlarla yeniden su tutmaya başladı.

Son günlerdeki yağışların ardından taşan Acısu Irmağı'nın sularının göle ulaşmasıyla su seviyesi yükseldi. Irmaktan gelen balıkların da göle karışmasıyla bölgede yeniden doğal yaşam canlanırken, göl çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapmaya başladı.

Dışkapı köyü sakinlerinden Nuri Anlı, AA muhabirine, gölün yaklaşık 15 yıldır her sene kışın dahi kuruduğunu söyledi.

Bu yıl yağmurların bol olması sayesinde gölün yeniden eski seviyesine ulaştığını belirten Anlı, "Bu sene kurumadı, seneye de inşallah kurumaz gibi gözüküyor. Son yağışlarla beraber tekrar canlandı ve eski haline geldi. Kuşlarımız, balıklarımız, her şey var. Yağışlar devam ediyor, aynı şekilde bu sene de kurumaz." dedi.

Kaynak: AA