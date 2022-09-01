Sivas haberleri... Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen Sivas haberlerine göre Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 EBE 72 plakalı kamyon ile 44 J 4257 plakalı minibüs, Sivas- Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı. Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı. Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi. Kazada 7 kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişinin ise Kangal Devlet Hastanesi'ne nakillerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Sungur, yaralılara acil şifalar diledi. Güncel Kaynak: AA / Serhat Zafer Malatya Sivas Güncel Haberler

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