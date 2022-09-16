Sivas haberleri! Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Sivas gündem haberi: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. M.E.A (36) idaresindeki 06 CSV 751 plakalı otomobil, Kayseri- Sivas kara yolu Hanlı köyü mevkisi Tokat-Ankara yol ayrımında, H.B. (21) idaresindeki 61 BH 468 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi. İhbar üzerine, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan S.B. (41) ve B.B. (12) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş Şarkışla Tragger Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sivas haberleri! Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.