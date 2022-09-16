Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas haberleri! Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sivas haberleri! Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sivas gündem haberi: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

M.E.A (36) idaresindeki 06 CSV 751 plakalı otomobil, Kayseri- Sivas kara yolu Hanlı köyü mevkisi Tokat-Ankara yol ayrımında, H.B. (21) idaresindeki 61 BH 468 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan S.B. (41) ve B.B. (12) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Şarkışla Tragger Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title