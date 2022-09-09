Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 7 kişi yaralandı. Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 7 kişi yaralandı. İ.Ö. (46) idaresindeki 06 ZB 718 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında önünde seyreden M.Ü. (55) yönetimindeki 34 CGG 486 tırın dorsesine çarptı. Otomobil sürücüsü ile araçtaki T.Ö. (22), İ.Ö. (44), E.S.Ö. (8), A.Ş.Ö. (20), P. Ö. (17) ve M.A. (43) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş Kayseri Hanlı Sivas Güncel Haberler

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