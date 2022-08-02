Sivas haberi! Denize kıyısı olmayan Sivas'ta yüzmek yasaklandı

Sivas Valiliği, serinleme veya yüzme amaçlı suya girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da hava sıcaklığı bunaltıcı seviyeye geldi. Kentte termometreler 40 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaktan bulanan vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti. Çocuklar ise serinlemek için süs havuzlarına girdi. Sıcakların artması ile birlikte Sivas Valiliğinden bir açıklama geldi. Sivas Valiliğinden boğulma vakalarını önüne geçmek için yapılan açıklamada, İl sınırları içinde yer alan; Göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akar Su, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, kum ocağı sahalarında biriken göletler, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı ve benzeri alanlarda suya girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

"BALIKÇI ÇİZMELERİ İLE SUYA GİRİLEREK BALIK AVLANMASI YASAKLANMIŞTIR"

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, balıkçı çizmeleri ile suya girilerek balık avlanmasının yasaklandığı belirtilerek, "Tam boy ve yarım boy balıkçı çizmeleri ile Kızılırmak, baraj, gölet gibi sulara girilmesi, çizmelerin yanından su dolarak boğulma vakalarına neden olduğundan, balıkçı çizmeleri ile suya girilerek balık avlanması yasaklanmıştır. Bu emir sorumluluk alanı içerisinde kolluk kuvvetlerince yerine getirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

YASAKLARA UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi, "Valilik Makamının bu kararına uymayanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmedikleri takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi kanunu 66.Maddesi "İl Genel Kurulu veya İdari Kuralları yahut en büyük mülki amir tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulden tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32'nci hükmü uyarınca cezalandırılır " hükmü uyarınca işlem yapılacaktır" denildi.

(Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan/İHA)