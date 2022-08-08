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Kangal köpeklerinin pusuya düşürdüğü bozayı neye uğradığını şaşırdı, o anlar kamerada

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Sivas'ta Kangal köpeklerinin pusuya düşürdüğü boz ayı neye uğradığını şaşırdı. Öte yandan köpeklerin, ayıyı bölgeden uzaklaştırma anı anbean vatandaşın kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bayat köyünde dağlık arazide gezinen Kangal köpekleri kendilerine doğru yaklaşan boz ayıyı görünce çalılıkların arkasına saklandılar.

KANGALLARI KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Pusuya yatıp ayının daha çok yaklaşmasını bekleyen Kangallar bir anda ayının karşısına çıkarak saldırıya geçti. Aniden 3 Kangal köpeğini karşısında gören boz ayı neye uğradığını şaşırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Kangal köpeklerinin bölgeden uzaklaştırdığı ayıyı o anlara tanıklık eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Güncel

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