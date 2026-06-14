Haberler

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.Y. yönetimindeki 34 EP 1421 plakalı otomobil, Gürün ilçesi İncesu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Z.Y, A.Y, Ş.Y. ve E.Y. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti

Tarihi anlaşma sızdı! İran'dan ülkeyi ayağa kaldıran geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca 'Çalsaydınız açardım' dedi

Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca verdiği tepki olay oldu
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı

Nihat Kahveci çileden çıktı

Arhavi'de gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir

NATO Zirvesi öncesi kritik uyarı: Trump Türkiye'den bunu isteyebilir