Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.Y. yönetimindeki 34 EP 1421 plakalı otomobil, Gürün ilçesi İncesu mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Z.Y, A.Y, Ş.Y. ve E.Y. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer