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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

B.Y. (50) yönetimindeki 58 ABD 234 plakalı hafif ticari araç, D850-06 kara yolu Konakpınar köyü mevkisinde plakası öğrenilemeyen M.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hakkı Takçı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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