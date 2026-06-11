Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
B.Y. (50) yönetimindeki 58 ABD 234 plakalı hafif ticari araç, D850-06 kara yolu Konakpınar köyü mevkisinde plakası öğrenilemeyen M.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hakkı Takçı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya