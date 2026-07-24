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Sivas Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni binası hizmete açıldı

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Sivas Gazeteciler Cemiyeti (SGC) yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti (SGC) yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, açılan yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şimşek, gazetecilerin her zaman toplumun doğru bilgiye ulaşması açısından önemli bir görev üstlendiklerini belirterek, "Gazeteciler toplumun haber alma hakkını temin eden, gelişmeleri kamuoyuna aktaran, farklı görüşlerin ifade edilmesine imkan sağlayan ve toplumsal hafızanın oluşmasına katkıda bulunan önemli bir kamu hizmeti yürütmektedir. Bu görevin en temel dayanağı ise doğruluk, tarafsızlık, etik değerlere bağlılık ve sorumluluk bilincidir. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı gibi önemli bir günde, güzel bir açılışı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Sivaslı gazeteciler yeni hizmet binasına kavuşuyor. İnanıyorum ki bu binada nitelikli hizmetler sunacaktır. Birlik dayanışma daha da artacaktır. " dedi.

Belediye Başkanı Adem Uzun ise toplumun doğru bilgilendirilmesi, doğru bilgiye ulaşması açısından basın mensuplarına çok büyük görevler düştüğünü dile getirerek, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni ederek, güzel günlerde kullanılmasını diledi.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Kemal Doğan ise yeni açılan hizmet binasının hayırlı olması temenni ederek, "Bundan önceki görev yapan başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üyelerimizin, meslektaşlarımızın sorunlarını çözüm önerilerini sunma noktasında istişareler yaparak beli bir noktada hizmet etmek istiyoruz. Bana bu görevi layık görenlere teşekkür ediyorum. İnşallah güzel hizmetler yapmak nasip olur." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Gazeteciler Cemiyeti hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Kaynak: AA
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