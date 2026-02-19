Kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapanan Sivas-Erzincan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici ulaşımına kapanan Sivas-Erzincan kara yolu, karla mücadele çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Ekipler, yol bakım çalışmalarına devam ediyor.
Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar ve yoğun tipi yüzünden dün tır ve çekici ulaşımına kapanan Sivas-Erzincan kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından yol, yeniden tır ve çekici trafiğine açıldı.
Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.
