Kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapanan Sivas-Erzincan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici ulaşımına kapanan Sivas-Erzincan kara yolu, karla mücadele çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Ekipler, yol bakım çalışmalarına devam ediyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici ulaşımına kapanan Sivas- Erzincan kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar ve yoğun tipi yüzünden dün tır ve çekici ulaşımına kapanan Sivas-Erzincan kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından yol, yeniden tır ve çekici trafiğine açıldı.

Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

