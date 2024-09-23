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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Rektörlük Devir Teslim Töreni

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Rektörlük Devir Teslim Töreni
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 8 yıl boyunca rektörlük yapan Prof. Dr. Alim Yıldız, görevini Prof. Dr. Ahmet Şengönül'e devretti. Şengönül, üniversiteyi daha ileriye taşımak için azimle çalışacağını belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Üniversitede 8 yıl boyunca rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Alim Yıldız, görevini Prof. Dr. Ahmet Şengönül'e devretti.

Yıldız, Şengönül'e yeni görevinde başarı diledi.

Şengönül de yarım asırlık bir geçmişi olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü görevine atanmış olmanın onurunu ve sorumluluğunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Üniversiteyi daha ileriye taşımak için büyük bir azimle çalışacağını belirten Şengönül, şunları kaydetti:

"Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, ülkemizin köklü eğitim kurumlarından biri olarak bilimsel araştırmalarda, eğitimde ve topluma hizmette öncü bir rol üstlenmektedir. Bizler de bu mirası daha ileriye taşımak, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin en iyi koşullarda çalışmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda üniversitemizin adını daha fazla duyurmak için var gücümüzle çalışacağız."???????

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

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