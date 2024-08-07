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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, akademik personel ve laboratuvar imkanlarından yararlanma, Sağlık Bilimleri Festivali düzenleme gibi konular ele alındı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile Karabük Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokol imza törenine Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık katıldı.

Kul ve Kırışık, protokol imza töreni öncesi üniversitedeki laboratuvarları gezerek Optik Tasarım ve İnce Film Kaplama Merkezi'ni ziyaret etti.

Kırışık, Karabük Üniversitesi olarak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin laboratuvar imkanlarından akademik personelini yararlandırmak istediklerini belirtti.

Karabük Üniversitesi olarak sağlık bilimleri alanında Türkiye'de ilk olacak Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlık FEST 24) organizasyonu düzenlemek istediklerini aktaran Kırışık, "Bu amaçla Sağlık Bilimleri Festivali protokolümüzü de inşallah Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizle yapacağız ve birlikte bu çalışmayla Sağlık FEST'e hayat vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kul ise yenilikçi çalışmalarından ve fikirlerinden dolayı Kırışık ve ekibini tebrik etti.

Sağlık bilimleri anlamında düzenleyecekleri festivalden dolayı Kırışık'ı tebrik eden Kul, "Bu işte bizim de ne kadar katkımız olursa, yapmamız gereken ne varsa hepsini yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda akademik işbirliğimiz de bu protokollerde daha iyi bir şekilde devam edecek." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından akademik alanlarda işbirliği ve Sağlık FEST 24 işbirliği konularını içeren protokolün imzaları atıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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