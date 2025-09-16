Sivas Belediyesi'nden İsmail Güneş Basın Sitesi Açıklaması

Sivas Belediyesi, İsmail Güneş Basın Sitesi'nde yapılacak düzenlemeyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan iş yerlerinin, konunun paydaşlarıyla istişare ederek basın kuruluşlarına kiraya verileceğinin duyurulduğu anımsatıldı.

Halen ticari faaliyetlerine İsmail Güneş Basın Sitesi'nde devam eden basın kuruluşları, matbaacı ve reklamcılar için yeni alanda 100 ve 50'şer metrekareden oluşan 27 iş yerinin tahsis edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni basın sitemize ayrıca Sivas Gazeteciler Cemiyeti, 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Matbaacılar Derneği'nin de olurlarıyla şehrimizin farklı yerlerinde faaliyet gösteren basın kuruluşlarımız için de yer ayırt ettik. Süreç tüm kamuoyunun gözü önünde şeffaf bir şekilde ilerlerken cemiyet başkanlarına daire sözleri verildiği, eski basın sitesine yapılacak projenin müteahhidinin bile belli olduğu gibi akla ziyan iddialar gündeme getirilmiştir. Bu iddialar işini layıkıyla yapan, kıymetli basın mensuplarımıza hakaretin en büyüğüdür. Ortaya bir iddia atıp, kenara çekiliyorsanız bunun halk dilinde de hukuk dilinde de adı müfteriliktir. Kişi iddiasını ispatla mükelleftir, iddiasını ispat edemeyene de en hafif tabirle iftiracı dendiği herkesin malumudur."

Açıklamada, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un, İsmail Güneş Basın Sitesi'nin bulunduğu alana yeni bir basın sitesi yapılacağı yönündeki vaadinin de doğru olduğu belirtilerek, "Ancak gelişen yeni durumlar ve belediyemizin mali imkanları göz önünde bulundurularak, en uygun çözüm için basın camiası ile istişareler gerçekleştirilmiş ve yeni ve modern iş yerlerinin tahsisi konusunda karşılıklı mutabakata varılmıştır. Belediyemizin ve gazetecilerimizin ortak kararı olarak hak sahiplerinin iş yerlerini üçüncü kişilere kiraya vermelerinin de önüne geçilmiş, bu şekilde haksız kazanç ihtimali ve spekülasyonların da önü tamamen kesilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yerel basının bu düzenleme ile modern ve sıfır iş yerlerine kavuşacağı, yıllardır çözüm bekleyen bu meselenin kalıcı olarak çözüme kavuşturulacağı bildirildi.